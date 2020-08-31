Синоптики предупредили о «малиновой» жаре в регионах РФ
Аномальная жара прогнозируется в ближайшие дни в ряде южных регионов России. Отклонения от средних значений будет настолько выпуклым, что на прогностических картах они обозначаются не обычным красным цветом, а малиновым. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Зной накроет Ростовскую, Белгородскую, Липецкую области, Краснодарский край и еще несколько регионов. Там температура будет подниматься до 35 градусов Цельсия, передает ТАСС.
Аномальное тепло также распространиться на Северный Кавказ и нижнюю Волгу. Ранее синоптики сообщил, что в столичном регионе осень наступит с трёхнедельным опозданием.
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