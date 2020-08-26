Россиянам посоветовали удалять SMS с уведомлениями от банков
SMS-сообщения с конфиденциальной информацией следует удалять с телефона, потому что ими могут воспользоваться мошенники, заявил директор института IT университета «Синергия» Станислав Косарев.
По словам эксперта, это касается уведомлений от банков с кодами для подтверждения операций на списание, со ссылками для доступа в личный кабинет, пусть даже и одноразовыми. Стоит удалить и сообщения с паролями от сайтов, приводит агентство «Прайм» советы специалиста.
Косарев также рекомендовал установить опцию разблокировки телефона по паролю, отпечатку пальца или Face ID. Телефон должен быть заблокирован, даже когда человек оставил его на рабочем столе и вышел с коллегами на обед, отметил он.
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