«Победа» возобновит рейсы в Армению, ОАЭ, Черногорию и Кипр

Авиакомпания «Победа» открыла продажу билетов на международный рейс в Армению, сообщает пресс-служба компании.

В сообщении говорится, что улететь из Москвы в армянский Гюмри можно будет один раз в неделю, по четвергам. С 28 ноября возобновятся полёты из российской столицы в Дубай (ОАЭ), а также Тиват (Черногория) - они будут выполняться по субботам. А с 4 декабря, по пятницам, «Победа» будет выполнять рейсы из Москвы в Ларнаку (Кипр).

В настоящее время в Армению, Кипр и Черногорию допускаются только грузопассажирские рейсы из России, которые могут перевозить некоторые категории пассажиров.

Весной 2020 года из-за пандемии коронавируса Россия полностью закрыла международные рейсы. Летом возобновили перелёты в Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Турцию, Великобританию, Швейцарию, Танзанию, Сербию, Японию на Мальдивы и на Кубу.

