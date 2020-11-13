«Победа» возобновит рейсы в Армению, ОАЭ, Черногорию и Кипр
Авиакомпания «Победа» открыла продажу билетов на международный рейс в Армению, сообщает пресс-служба компании.
В сообщении говорится, что улететь из Москвы в армянский Гюмри можно будет один раз в неделю, по четвергам. С 28 ноября возобновятся полёты из российской столицы в Дубай (ОАЭ), а также Тиват (Черногория) - они будут выполняться по субботам. А с 4 декабря, по пятницам, «Победа» будет выполнять рейсы из Москвы в Ларнаку (Кипр).
В настоящее время в Армению, Кипр и Черногорию допускаются только грузопассажирские рейсы из России, которые могут перевозить некоторые категории пассажиров.
Весной 2020 года из-за пандемии коронавируса Россия полностью закрыла международные рейсы. Летом возобновили перелёты в Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Турцию, Великобританию, Швейцарию, Танзанию, Сербию, Японию на Мальдивы и на Кубу.
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