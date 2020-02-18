Новосибирские депутаты одобрили финансирование программы приобретения автолавок

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области поддержали предложение регионального Минпромторга о дополнительном финансировании на цели приобретения автолавок.

Как рассказал министр промышленности и торговли области Андрей Гончаров, из регионального бюджета каждый год выделяют 21 миллион рублей для субсидий на компенсацию части расходов по доставке товаров первой необходимости в отдалённые населённые пункты. В прошлом году власти выделили 138 субсидий, что позволило организовать торговлю в 442 населённых пунктах.

Тем не менее, ещё в 333 населённых пунктах с населением свыше 13 тысяч человек отсутствуют постоянные торговые объекты. По словам Гончарова, самым подходящим вариантом в этом случае является использование мобильных форм торговли – автолавок. Организовать такую торговлю, по его словам, можно, предусмотрев на эти цели 3 миллиона рублей ежегодно в рамках программы развития торговли в Новосибирской области до 2025 года.

Комитет регионального ЗакСобрания по транспортной, промышленной и информационной политике одобрил предложение министра и рекомендует правительству региона выделить дополнительное финансирование в требуемом объёме.

