МегаФон присоединился к глобальной акции распродаж

МегаФон присоединился к ежегодной акции распродаж 11 ноября глобальной виртуальная торговой площадки AliExpress. В стартовой линейке интеренет-магазина российского телеком-оператора на Tmall - ресурсе AliExpress Россия - представлена продукция Apple.

Как отмечает коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон, компания стала первым официальным российским реселлером Apple на площадке Tmall. По адресу megafon.ru.aliexpress.com доступны сразу несколько моделей Apple iPhone со скидками в дни распродажи. Так, модель iPhone XR 64 Gb можно купить за 42 490 рублей. Товар доставляется собственной курьерской службой и логистическим партнером МегаФон Ритейл.

«Участие МегаФона во «Всемирном Дне шопинга» с таким популярным продуктом, как iPhone, гарантирует высокий спрос во время распродажи», — комментирует выбор бренда генеральный директор AliExpress Россия Дмитрий Сергеев.

В будущем ассортимент интернет-магазина будет расширяться - в первую очередь, за счёт электроники, поскольку эта категория наиболее популярна по числу запросов пользователей на AliExpress Россия. Особенно активно пользователи Tmall в России интересуются смартфонами, телевизорами и роботами-пылесосами. Согласно прогнозу, продажи этих категорий ежегодно будут расти более чем на 100% в денежном и на 50% - в количественном выражении.

