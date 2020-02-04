Крупный торгово-строительный комплекс построят в Новой Москве
Торговый центр строительных материалов на 8890 кв. метров будет построен в поселении Марушкинское в Новомосковском округе столицы. Право аренды этого земельного участка выиграло ООО «Лесной завод», искавшее место для размещения своей базы стройматериалов, сообщают власти Москвы.
По словам руководителя Департамента города Москвы по конкурентной политике Ивана Щербакова, аукционы за право аренды земельных участков с подобным назначением вызывают большой интерес со стороны инвесторов. На один лот приходится 10 претендентов.
В случае с участком в Марушкине арендатора привлекло хорошее место и приемлемая цена, рассказал представитель ООО «Лесной завод». В их случае размер годовой арендной платы за лот составил 2,4 миллиона рублей.
По оценкам столичных властей, большинство реализованных на торгах в 2019 году земельных участков находится в Новомосковском, Троицком и Восточном административных округах.
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