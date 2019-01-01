Гидрометцентр предупредил о жаре в Подмосковье

В столичный регион вернулась жаркая погода. Температура воздуха на текущей неделе будет превышать норму примерно на пять градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Жаркую погоду Москве и Московской области обеспечивает область высокого давления, которая снова переместилась на европейскую территорию России. Благодаря ей влажные массы воздуха с Атлантики, несущие холод и осадки, практически не затронут Подмосковье.

По словам Вильфанда, солнце будет активно прогревать воздух. Столбики термометров будут подниматься днем до +25..+30 градусов. Ночью в первой половине недели ожидается +13..+15 градусов, затем – от +15..+20 градусов, пишет сайт «Подмосковье сегодня».

