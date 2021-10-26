Заммэра Бирюков: Реставрация павильона ВДНХ для музея ОКР выполнена на 40%
Ремонтно-реставрационные работы в павильоне №15 ВДНХ «Радиоэлектроника и связь», где разместится музей российского Олимпийского комитета, выполнены на 40%. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.
«В настоящее время выполнена расчистка стен, поверхностей лепного декора и фасадов от неисторических закрасок, укреплены и восстановлены конструктивные элементы главного фасада. В здании появится новый подвальный этаж, поэтому проведены мероприятия по усилению фундамента и закреплению грунта специальными сваями», - отметил Бирюков.
Заммэра напомнил, что здание павильона было построено почти 70 лет назад и за время эксплуатации пришло в неудовлетворительное состояние:
«Некоторые конструкции потеряли прочность и несущую способность. Требовался капитальный ремонт кровли, пострадала внутренняя отделка и скульптурный декор фасада. Специалисты используют архивные данные и фотографии, чтобы максимально восстановить исторический облик павильона, воссоздать утраченные элементы и отреставрировать сохранившиеся».
Работы в павильоне начались в 2019 году. По словам главы Комплекса городского хозяйства, сейчас специалисты завершили работы по реставрации рустованной поверхности главного фасада. Ведутся работы по ремонту и воссозданию лепного декора стен, потолков и фасадов, реставрируется искусственный мрамор колонн и порталов в Вводном зале и зале Сталинградской области.
В павильоне «Радиоэлектроника и связь» уже завершился монтаж восьми воссозданных горельефов боковых устоев и возвращенных 48 барельефов пилонов главного фасада. Завершить работы планируется в 2022 году.
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