Внук Зураба Церетели возглавил Российскую академию художеств

Василий Церетели - внук президента Российской академии художеств Зураба Церетели после смерти деда стал исполняющим обязанности президента Российской академии художеств, сообщает «Российская газета».

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Василий Церетели – арт-менеджер, художник, скульптор, фотограф, видеохудожник, автор около 400 скульптур малой формы и живописных произведений.

Он был исполнительным директором Московского музея современного искусства, комиссаром российского павильона на Венецианской художественной биеннале в Италии. Кроме того, он руководил установкой монумента «Слеза скорби» в США в память о жертвах теракта 11 сентября 2001 года.

Ранее внук Зураба Церетели заявил, что пока рано говорить о памятнике его деду, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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