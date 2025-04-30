Внук Зураба Церетели возглавил Российскую академию художеств
Василий Церетели - внук президента Российской академии художеств Зураба Церетели после смерти деда стал исполняющим обязанности президента Российской академии художеств, сообщает «Российская газета».
Василий Церетели – арт-менеджер, художник, скульптор, фотограф, видеохудожник, автор около 400 скульптур малой формы и живописных произведений.
Он был исполнительным директором Московского музея современного искусства, комиссаром российского павильона на Венецианской художественной биеннале в Италии. Кроме того, он руководил установкой монумента «Слеза скорби» в США в память о жертвах теракта 11 сентября 2001 года.
Ранее внук Зураба Церетели заявил, что пока рано говорить о памятнике его деду, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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