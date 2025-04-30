Внук Зураба Церетели возглавил Российскую академию художеств

Василий Церетели – арт-менеджер, художник, скульптор, фотограф, видеохудожник, автор около 400 скульптур малой формы и живописных произведений.

Он был исполнительным директором Московского музея современного искусства, комиссаром российского павильона на Венецианской художественной биеннале в Италии. Кроме того, он руководил установкой монумента «Слеза скорби» в США в память о жертвах теракта 11 сентября 2001 года.

Ранее внук Зураба Церетели заявил, что пока рано говорить о памятнике его деду, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

