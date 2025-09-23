В Театре иллюзии прозвучат стихи Анны Ахматовой

Литературно-музыкальная композиция в исполнении актрис Ларисы Капустиной и Натальи Васиной, а также камерного оркестра театра – Натальи Шаповаловой (скрипка) и Вадима Ганкина (клавиши) – это синтез поэзии и музыки, где звучат стихи Ахматовой, отрывки из поэм и романсы на ее стихи.

«Мы решили создать некий творческий эксперимент – показать зрителям ту Ахматову, которая будет близка и понятна каждому, чей голос отрешенной, порой отвергнутой, порой трагической, но испепеляюще-честной любви отзовется в каждом сердце», — сказал главный режиссер театра, заслуженный деятель искусств РФ Артем Бибилюров.

На Открытом театральном фестивале дуэтов и моноспектаклей «Бинокль» литературно-музыкальная композиция «Жизнь, кажется, висит на волоске» была удостоена награды «Лучший музыкальный дуэт».

Ранее стало известно, что га сцене Центрального Дома литераторов при поддержке Фонда помощи театральной деятельности «Воскресение» пройдут премьерные показы спектакля «Уроки счастья» по произведениям поэтессы Ларисы Рубальской, напоминает «Радиоточка НСН».

