В Театре иллюзии прозвучат стихи Анны Ахматовой
Камерный спектакль по произведениям Анны Ахматовой «Жизнь, кажется, висит на волоске» состоится 3 октября в Московском театре иллюзии.
Литературно-музыкальная композиция в исполнении актрис Ларисы Капустиной и Натальи Васиной, а также камерного оркестра театра – Натальи Шаповаловой (скрипка) и Вадима Ганкина (клавиши) – это синтез поэзии и музыки, где звучат стихи Ахматовой, отрывки из поэм и романсы на ее стихи.
«Мы решили создать некий творческий эксперимент – показать зрителям ту Ахматову, которая будет близка и понятна каждому, чей голос отрешенной, порой отвергнутой, порой трагической, но испепеляюще-честной любви отзовется в каждом сердце», — сказал главный режиссер театра, заслуженный деятель искусств РФ Артем Бибилюров.
На Открытом театральном фестивале дуэтов и моноспектаклей «Бинокль» литературно-музыкальная композиция «Жизнь, кажется, висит на волоске» была удостоена награды «Лучший музыкальный дуэт».
Ранее стало известно, что га сцене Центрального Дома литераторов при поддержке Фонда помощи театральной деятельности «Воскресение» пройдут премьерные показы спектакля «Уроки счастья» по произведениям поэтессы Ларисы Рубальской, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп рассчитывает, что Венгрия перестанет покупать нефть у России
- Депутат объяснил рост цен на бензин на юге России и предупредил о новых факторах
- Введение акциза на иностранные игры грозит развитием теневого рынка
- В новосибирском зоопарке при пожаре погибли более десяти животных
- Трамп призвал НАТО сбивать российские самолеты при нарушении границы
- IT-специалисты не смогут перейти на российские нейросети к 2026 году
- Трамп ответил на вопрос о доверии к Путину
- После речи Трампа делегации начали покидать Генассамблею ООН
- Сексолог объяснила тренд на партнеров в два раза старше
- Совет по ТВ Молдавии объяснил сбой при показе «Ивана Васильевича»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru