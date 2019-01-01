В музее «Интеграция» при поддержке Нашего Радио откроется выставка инклюзивной скульптуры

Выставка «Мять. Колоть. Варить. Лить» откроется 27 июня в музее «Интеграция». Эта экспозиция - часть проекта «Интеррацио», подготовленного музеем и Фондом Валентина Серова при информационной поддержке Нашего Радио.

На выставке, каждое слово из названия которой - способ создания произведений, будут представлены скульптуры кинетические, из дерева, бронзы, работы из ткани и хлеба.

Куратор выставки Елизавета Штормит призналась, что решение о выборе участников принимала, опираясь на темы близкие к социальным проблемам людей с особенностями развития.

«Было важно, чтобы экспонаты было возможно потрогать - тактильность необходима для слабовидящих посетителей. Другие посетители музея, дотрагиваясь до экспоната, смогут лучше понять идею и способ воплощения», – пояснила она.

Экспозиция, как надеются организаторы, изменит представление жителей Москвы о музее. Она включает в себя 5 инклюзивных направлений культурных кластеров XXI века: театр, музыка, выставки, кино и образование.

Адрес музея «Интеграция»: Москва, ул. Тверская, 14 (проезд: м. Пушкинская, Тверская, Чеховская).

