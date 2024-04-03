В Киргизии пройдет фестиваль российского кино

Фестиваль российского кино «Кыргызстан 2024» пройдет в Бишкеке и Оше 11-14 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскино.

В ходе смотра, организованного при поддержке Министерства культуры России и Фонда кино, зрители увидят пять российских фильмов, которые были сняты в последние годы. Так, в программу фестиваля вошли «Воздух» режиссера Алексея Германа-младшего, «Вызов» Клима Шипенко, «По щучьему велению» Александра Войтинского, «Чебурашка» Дмитрия Дьяченко, «Снегирь» Бориса Хлебникова. Картины покажут на русском языке с киргизскими субтитрами.

Ожидается, что на фестивале будет подписан документ о двустороннем сотрудничестве между российским Госфильмофондом и государственным киноцентром «Кыргызтасмасы». Соглашение предусматривает взаимодействие по сохранению, реставрации, восстановлению архивных материалов, обмен опытом и актуальными технологиями сбережения кинонаследия, сотрудничество в исследовании и атрибутировании редких киноматериалов.

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