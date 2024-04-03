В Киргизии пройдет фестиваль российского кино
Фестиваль российского кино «Кыргызстан 2024» пройдет в Бишкеке и Оше 11-14 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскино.
В ходе смотра, организованного при поддержке Министерства культуры России и Фонда кино, зрители увидят пять российских фильмов, которые были сняты в последние годы. Так, в программу фестиваля вошли «Воздух» режиссера Алексея Германа-младшего, «Вызов» Клима Шипенко, «По щучьему велению» Александра Войтинского, «Чебурашка» Дмитрия Дьяченко, «Снегирь» Бориса Хлебникова. Картины покажут на русском языке с киргизскими субтитрами.
Ожидается, что на фестивале будет подписан документ о двустороннем сотрудничестве между российским Госфильмофондом и государственным киноцентром «Кыргызтасмасы». Соглашение предусматривает взаимодействие по сохранению, реставрации, восстановлению архивных материалов, обмен опытом и актуальными технологиями сбережения кинонаследия, сотрудничество в исследовании и атрибутировании редких киноматериалов.
Ранее стало известно, что в Самаре пройдет Международный музыкальный фестиваль-конкурс имени Савелия Орлова, участие в нем примут более 300 академических исполнителей, пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Киргизии пройдет фестиваль российского кино
- Совфед установил штрафы до миллиона рублей за спам-звонки
- Белоруссия оформит членство в ШОС на саммите в Астане 4 июля
- Правящая партия Грузии повторно внесет на рассмотрение закон об иноагентах
- Экстренное предупреждение из-за сильного ветра объявлено в Москве
- Аксенов: Крымские спортсмены не поедут на Олимпиаду-2024
- Более 87 тысяч домохозяйств на Тайване остались без света после землетрясения
- Студентам и преподавателям МГУ запретили заниматься без прививки от кори
- СМИ: Промышленный квартал эвакуировали в Москве из-за найденного выстрела от РПГ
- При атаке БПЛА на общежитие в Татарстане пострадали граждане девяти стран
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru