В Германии отменили концерты Лаймы Вайкуле
28 ноября 202409:28
Концерты певицы Лаймы Вайкуле отменили в Германии. Об этом сообщается на портале Kontramarka.de.
Выступления 70-летней артистки были запланированы в Берлине, Бремене и Оффенбахе 9, 10 и 12 декабря.
Как пишет Telegram-канал «Алена, Блин!», концерты Вайкуле отменили «без объяснения причин».
Ранее стало известно, что певица Кристина Орбакайте отказалась от новогодних корпоративов в России, напоминает Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru