В Германии отменили концерты Лаймы Вайкуле

Концерты певицы Лаймы Вайкуле отменили в Германии. Об этом сообщается на портале Kontramarka.de.

Вайкуле заявила, что самые лучшие певцы и музыканты всегда были на Украине

Выступления 70-летней артистки были запланированы в Берлине, Бремене и Оффенбахе 9, 10 и 12 декабря.

Как пишет Telegram-канал «Алена, Блин!», концерты Вайкуле отменили «без объяснения причин».

Ранее стало известно, что певица Кристина Орбакайте отказалась от новогодних корпоративов в России, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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