Вайкуле заявила, что самые лучшие певцы и музыканты всегда были на Украине

Исполнительница Лайма Вайкуле заявила, что самые лучшие певцы и музыканты всегда были на Украине, сообщает «360».

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Она рассказала, как 15 лет назад выступала на площади в Киеве. Пока артистка сидела в гримерке, услышала много замечательных певцов.

«Я выскакиваю: вот красавица, а вот — красавец. А вот — потрясающе поет. И вживую. И не надо просто рот открывать, они могут», — отметила Вайкуле.

Ранее поэт Илья Резник заявил, что высказывания Вайкуле обусловлены приемом тяжелых препаратов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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