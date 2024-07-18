Вайкуле заявила, что самые лучшие певцы и музыканты всегда были на Украине
18 июля 202400:36
Исполнительница Лайма Вайкуле заявила, что самые лучшие певцы и музыканты всегда были на Украине, сообщает «360».
Она рассказала, как 15 лет назад выступала на площади в Киеве. Пока артистка сидела в гримерке, услышала много замечательных певцов.
«Я выскакиваю: вот красавица, а вот — красавец. А вот — потрясающе поет. И вживую. И не надо просто рот открывать, они могут», — отметила Вайкуле.
Ранее поэт Илья Резник заявил, что высказывания Вайкуле обусловлены приемом тяжелых препаратов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru