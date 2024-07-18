Вайкуле заявила, что самые лучшие певцы и музыканты всегда были на Украине

Она рассказала, как 15 лет назад выступала на площади в Киеве. Пока артистка сидела в гримерке, услышала много замечательных певцов.

«Я выскакиваю: вот красавица, а вот — красавец. А вот — потрясающе поет. И вживую. И не надо просто рот открывать, они могут», — отметила Вайкуле.

Ранее поэт Илья Резник заявил, что высказывания Вайкуле обусловлены приемом тяжелых препаратов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

