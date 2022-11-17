В декабре выйдет новый альбом группы «Кино»

Новый альбом группы «Кино» выйдет в декабре 2022 года, сообщается в официальном сообществе коллектива в соцсети «ВКонтакте».

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Это будут студийные записи коллектива за последние 10 лет в современной обработке. По словам музыкантов, релиз выйдет в декабре, а CD с новым альбомом будет продаваться на концерте в Санкт-Петербурге. «Камерная презентация состоится 24 декабря», — отмечается в сообщении.

Ранее в Элисте открыли памятник музыканту Виктору Цою, работа над которым велась 10 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Ольга Головко
ТЕГИ:Музыканты
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