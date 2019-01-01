В «Артеке» отметят 95-летие Махмуда Эсамбаева

20 июля «Артек» отметит 95-летие знаменитого танцора и артиста балета, народного артиста СССР Махмуда Эсамбаева.

Большой концерт пройдет во Дворце «Суук-Су» от участников программы «Танец – национальное достояние России», проводимой Благотворительным фондом «Илзе Лиепа», сообщает КИА.

Последний раз в «Артеке» Махмуд Эсамбаев в 1995 году. Он рассказал артековцам, за что его в 1936 году наградили путевкой в лучший детский лагерь страны.

