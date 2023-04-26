Умерла солистка оперной труппы Большого театра Анна Бондаревская
26 апреля 202319:06
Умерла российская оперная певица, экс-солистка Большого театра Анна Бондаревская. Об этом сообщается в телеграм-канале ГАБТа.
Артистка умерла в свой день рождения, 22 апреля. Ей исполнилось 35 лет. Причины смерти не называются.
В Большом театре Бондаревская исполнила партии в операх «Иоланта», «Снегурочка»,«Борис Годунов», и других.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru