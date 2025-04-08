Умер итальянский актер и режиссер Роберто Де Симона

На 92-году жизни умер итальянский актер, режиссер, композитор и театральный деятель Роберто Де Симона.

По данным итальянских СМИ, артист скончался у себя в доме, после того, как его выписали из больницы. При этом подробности ухудшения здоровья не уточняются.

Дебют Роберто Де Симона на экране состоялся в 1954 году в фильме «Золото Неаполя». Его фильмография насчитывает множестве проектов, среди прочего он снимался в картине «Дон Жуан на Сицилии».

Он также известен, как основатель группы Nuova Compagnia di Canto Popolare. В качестве драматурга Де Симона дебютировал в середине 1970-х годов.

