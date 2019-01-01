Умер «голос петербургского метро» Михаил Быков

На 73-м году жизни скончался телеведущий и диктор Михаил Быков, которого называли «голосом петербургского метрополитена». Об этом 21 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУП «Петербургский метрополитен».

«Михаила Александровича не стало», — заявил представитель ведомства.

Михаил Быков начинал профессиональную карьеру диктором на Ленинградском радио. С конца 1970-ых годов он начал записывать объявления для питерского метрополитена. Также работал на телевидении.



