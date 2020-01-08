Стало известно, кто напишет музыку к новому фильму о Джеймсе Бонде
Композитор Ханс Циммер создаст музыку для 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать». Он также является автором саундтреков к фильмам «Начало», «Интерстеллар», «Человек дождя», «Гладиатор», напоминает Variety.
Циммер - один из наиболее востребованных и успешных сочинителей музыки в киноиндустрии. Композитор в данный момент работает над саундтреками к картинам «Дюны», «Топ Гана: Мэверик» и «Чудо-женщина: 1984». Циммер удостоен «Оскара» за музыку к мультфильму «Король-лев» 1994 года, у него два «Золотых глобуса» и четыре премии «Грэмми».
Ранее стало известно, что композитор Дэн Ромер, который должен был написать музыку к новому фильму о Бонде, из-за разногласий с продюсерской компанией покинул проект за несколько месяцев до выхода ленты в прокат.
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