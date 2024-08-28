Советскую киносказку «Королевство кривых зеркал» переснимет Клим Шипенко

Предстоящей зимой начнется съемочный период новой версии советской сказки «Королевство кривых зеркал», сообщает газета «Культура».

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Переснимет шедевр Александра Роу режиссер «Вызова» и «Холопа» Глеб Шипенко. Предполагается, что картина выйдет в прокат осенью 2026 года.

По словам Шипенко, это не будет ремейк в полном смысле слова, лента станет новым прочтением любимой сказки.

Ранее в России начались съемки сказки «Царевна-лягушка», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Роскосмос
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