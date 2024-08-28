Советскую киносказку «Королевство кривых зеркал» переснимет Клим Шипенко
28 августа 202418:40
Предстоящей зимой начнется съемочный период новой версии советской сказки «Королевство кривых зеркал», сообщает газета «Культура».
Переснимет шедевр Александра Роу режиссер «Вызова» и «Холопа» Глеб Шипенко. Предполагается, что картина выйдет в прокат осенью 2026 года.
По словам Шипенко, это не будет ремейк в полном смысле слова, лента станет новым прочтением любимой сказки.
Ранее в России начались съемки сказки «Царевна-лягушка», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru