«Союзмультфильм» намерен вернуть переданные Японии права на Чебурашку

"Союзмультфильма" планирует вернуть права на использование образа Чебурашки, которые ранее были переданы японской компании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу правления студии Юлиану Слащеву.

По словам Слащевой, права на образ Чебурашки были переданы японской компании предыдущим руководством студии 16 лет назад. Она отметила, что в «Союзмультфильме» текущую версию договора считают недействительной, о чем проинформировали японскую сторону.

Слащева добавила, что сложность вопроса в том, что договор составлен по японскому законодательству и разбирательства должны проходить на территории Японии, что потребует больших затрат. Она предположила также возможность решения вопроса на межгосударственном уровне.

Ранее в апреле текущего года в Японии презентовали мульфильм про Чебурашку в формате 3D. Ожидаются также следующие серии мультфильма.

