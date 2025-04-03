СМИ: Вирусную песню «Бобр» запретили исполнять на концертах и шоу

Представители группы SLAVA SKRIPKA запретили исполнять ставшую вирусной песню «Бобр» на концертах, телешоу и корпоративах. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По данным СМИ, ООО «Хитмейкер мьюзик», представители Вячеслава Скрипки и Андрея Попова, направили всем потенциальным клиентам соответствующее письмо. Агенты запретили договариваться с группой о выступлении в любом формате и отменили согласованные ранее концерты.

«Агенты на полном серьезе угрожают обратиться в полицию и подать заявление в суд на тех, кто нарушит требования. Директор компании заявляет, что “артисты нарушают условия договора и порочат деловую репутацию компании”», - пишет SHOT.

Как рассказал изданию участник группы Андрей Попов, музыканты не понимают, что происходит, и разбираются в ситуации с юристами. Авторские права на вирусный хит принадлежат SLAVA SKRIPKA, «Хитмейкер мьюзик» выступали в качестве агента. По словам группы, они теряют деньги и больше не планируют сотрудничать с организацией.

Между тем популярную песню «Сигма Бой» переделали на армейский лад, композицию, которую исполняли блогеры Светлана Чертищева и Мария Янковская, перепел Московский военный хор, пишет RT.

