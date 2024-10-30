СМИ: Приставы разыскивают актера Головина из-за ста неоплаченных штрафов ГИБДД
Актер Александр Головин накопил около ста штрафов за нарушения правил дорожного движения, артиста разыскивают московские судебные приставы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По данным СМИ, Головин более года назад перестал оплачивать штрафы ГИБДД, его задолженность составляет около 60 тысяч рублей. Актер получил взыскания в том числе за превышение скорости, неиспользование ремня безопасности, неоплату парковки, использование телефона за рулем.
«В прошлом году он попадал в ДТП в Щукино... На гонщика обратили внимание приставы. Теперь они пытаются взыскать с него деньги, завели несколько исполнительных производств», — пишет Shot.
Ранее стало известно, что певицу Наталью Чистякову-Ионову, известную под псевдонимом Глюкоза, оштрафовали за употребление наркотических или психотропных средств без назначения врача, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru