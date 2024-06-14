СМИ: Бойцам СВО намерены обеспечить бесплатный вход в учреждения культуры

Администрация президента обсуждает полное субсидирование самими организаторами посещений культурных мероприятий, музеев, театров, кинотеатров участниками специальной военной операции и членами их семей. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По данным издания, инициатива связана с поручением президента Владимира Путина по расширению действия программы «Пушкинская карта». Как отметил источник в АП, ведутся обсуждения с Минкультом и фондом «Защитники Отечества» о запуске новой программы: на расширение «Пушкинской карты» потребуются слишком высокие затраты, пишет Ura.ru.

Сейчас в РФ нет госпрограммы, предусматривающей бесплатное посещение ветеранами культурных мероприятий. При этом в Промсвязьбанке действует карта «СВОи»: по ней бойцы со статусом ветерана могут бесплатно посещать некоторые музеи, в том числе Эрмитаж и парк «Патриот».

Минкультуры не прокомментировало возможный запуск новой программы. В ведомстве уточнили, что решение по распространению «Пушкинской карты» на участников СВО «не принято».

