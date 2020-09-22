Скончался переводчик «Улисса» Сергей Хоружий

Философ, богослов и переводчик, известный переводом на русский язык произведений Джеймса Джойса, Сергей Хоружий скончался в Москве. Ему было 78 лет. Об этом сообщил в Facebook первый проректор Сретенской духовной семинарии протоиерей Павел Великанов.

«Сегодня ночью на 79-м году жизни скончался российский физик-теоретик, математик, философ, богослов, антрополог Сергей Сергеевич Хоружий», - написал он.

Сергей Хоружий прославился переводом и комментариями к роману «Улисс» ирландского писателя Джеймса Джойса. Он также автор десятков научных трудов, статей и монографий.

Он был доктором физико-математических наук и профессором философии. Хоружий изучал христианское мистическое мировоззрение, занимался глубокими исследованиями древних религиозных практик.

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ФОТО: facebook.com
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