Скончался переводчик «Улисса» Сергей Хоружий
Философ, богослов и переводчик, известный переводом на русский язык произведений Джеймса Джойса, Сергей Хоружий скончался в Москве. Ему было 78 лет. Об этом сообщил в Facebook первый проректор Сретенской духовной семинарии протоиерей Павел Великанов.
«Сегодня ночью на 79-м году жизни скончался российский физик-теоретик, математик, философ, богослов, антрополог Сергей Сергеевич Хоружий», - написал он.
Сергей Хоружий прославился переводом и комментариями к роману «Улисс» ирландского писателя Джеймса Джойса. Он также автор десятков научных трудов, статей и монографий.
Он был доктором физико-математических наук и профессором философии. Хоружий изучал христианское мистическое мировоззрение, занимался глубокими исследованиями древних религиозных практик.
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