Шаман продирижировал «хором» иноагентов на концерте в Зеленограде
Заслуженный артист России, певец Ярослав Дронов представил свою новую композицию «Россия-мама», сообщает РИА Новости.
По время ее премьеры на концерте в Зеленограде исполнитель продирижировал «хором» иноагентов. Во время исполнения Шаман встал перед экраном на сцене, после чего на нем появились изображения иноагентов, оживленные с помощью искусственного интеллекта.
Среди них были журналист Юрий Дудь, комик Максим Галкин, музыкант Андрей Макаревич, певица Земфира и другие иноагенты. Они «исполнили» припев песни, а артист проконтролировал и продирижировал.
Публика поддержала певца и восторженно приняла его идею, выкрикивая «Браво!». «Аплодисменты вновь подтверждают, что премьера прошла с огромным успехом», - отметил Шаман.
Певец может столкнуться с судебными исками из-за использования сгенерированных нейросетью изображений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
