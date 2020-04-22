Сериал «Мир Дикого Запада» продлили на четвертый сезон

Программный директор телеканала HBO Кэсси Блойс объявил о продлении сериала «Мир Дикого Запада» на четвертый сезон. Об этом он сообщил изданию Variety.

«Мы наслаждались каждым поворотом мыслей мастеров-сказочников Джонатана Нолана и Лизы Джой. Мы не можем дождаться, чтобы увидеть, куда нас приведет их вдохновенное видение», - приводит издание цитату Блойса.

Третий сезон сериала дебютировал 15 марта. Восьмой и последний эпизод сезона выйдет в эфир 3 мая.

"Мир дикого запада" - американский научно-фантастический сериал телеканала HBO, рассказывающий о вымышленном футуристическом парке развлечений «Мир Дикого запада», который населен андроидами, а его посетителям разрешается делать, что угодно.

