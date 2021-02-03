Российские фильмы не попали в шорт-лист премии «Золотой глобус»
Российские фильмы не удостоились номинации на премию «Золотой глобус» в 2021 году.
На попадание в категорию «Лучший фильм на иностранном языке» претендовали пять отечественных кинолент: «Дорогие товарищи!», «Текст», «Спутник», «Конференция» и «Уроки фарси».
Однако ни один из российских претендентов не попал в опубликованный в среду шорт-лист номинантов на «Золотой глобус».
В этом году за награду в категории «Лучший фильм на иностранном языке» поборются датская лента «Ещё по одной», «Ла Йорона» совместного производства Гватемалы и Франции, итальянская драма «Вся жизнь впереди», американская лента на корейском языке «Минари», а также американо-французский фильм «Ты и я».
Церемония вручения награды Голливудской ассоциации иностранной прессы «Золотой глобус» пройдёт в этом году в 78-й раз. Из-за пандемии коронавируса не состоится традиционного мероприятия в Лос-Анджелесе: событие частично или полностью будет виртуальным. Вручение статуэток «Золотого глобуса» запланировано на 28 февраля.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru