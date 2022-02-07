РГБ позволит бесплатно скачивать известные научно-популярные книги в День науки

В День российской науки Российская государственная библиотека (РГБ) и мобильное приложение «НЭБ Свет» в партнерстве с проектом «Дигитека» бесплатно опубликуют книги популярных научно-популярных авторов.

Работы Аси Казанцевой, Рэя Курцвейла, Мартина Селигмана, Александра Панчина появятся в свободном доступе. Как сообщают организаторы проекта, в 2021 году на платформе были размещены первые 40 книг, которые были скачаны более чем 5 млн раз. Отмечается, что число доступных книг возрастет до 90.

Генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда, комментируя инициативу, отметил, что в профессиональной среде отмечают рост интереса к научному знанию.

«Люди хотят видеть ядро проблемы глазами ученых, понимать, как развиваются технологии и научная мысль, стремятся осознать могущество и хрупкость человечества и ощутить ответственность перед следующими поколениями. Уже сегодня виртуальные полки Национальной электронной библиотеки и мобильного приложения "НЭБ Свет" пополнятся новой коллекцией современной научной литературы» — отметил глава РГБ.

Инициатива программы «Дигитека» рассчитана на школьников, студентов, учителей и пенсионеров, которые зачастую не могут позволить себе новые научно-популярные издания. Совокупная стоимость уже скачанных экземпляров книг, вошедших в «Дигитеку», составила больше 2 млрд рублей. Руководитель программы Георгий Васильев пояснил, что «Дигитека» расплатилась с издательствами и авторами.

«Читатели, которые скачивают бесплатные книги, понимают, что не обворовывают их создателей, а помогают им. И для людей это важно», - подчеркнул он.

Отмечается, что средства на программу собирались с помощью краудфандинговой платформы planeta.ru, а также при поддержке Российской государственной библиотеки, Фонда президентских грантов, Российской академии наук и компании «Яндекс».