РГБ позволит бесплатно скачивать известные научно-популярные книги в День науки
В День российской науки Российская государственная библиотека (РГБ) и мобильное приложение «НЭБ Свет» в партнерстве с проектом «Дигитека» бесплатно опубликуют книги популярных научно-популярных авторов.
Работы Аси Казанцевой, Рэя Курцвейла, Мартина Селигмана, Александра Панчина появятся в свободном доступе. Как сообщают организаторы проекта, в 2021 году на платформе были размещены первые 40 книг, которые были скачаны более чем 5 млн раз. Отмечается, что число доступных книг возрастет до 90.
Генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда, комментируя инициативу, отметил, что в профессиональной среде отмечают рост интереса к научному знанию.
«Люди хотят видеть ядро проблемы глазами ученых, понимать, как развиваются технологии и научная мысль, стремятся осознать могущество и хрупкость человечества и ощутить ответственность перед следующими поколениями. Уже сегодня виртуальные полки Национальной электронной библиотеки и мобильного приложения "НЭБ Свет" пополнятся новой коллекцией современной научной литературы» — отметил глава РГБ.
Инициатива программы «Дигитека» рассчитана на школьников, студентов, учителей и пенсионеров, которые зачастую не могут позволить себе новые научно-популярные издания. Совокупная стоимость уже скачанных экземпляров книг, вошедших в «Дигитеку», составила больше 2 млрд рублей. Руководитель программы Георгий Васильев пояснил, что «Дигитека» расплатилась с издательствами и авторами.
«Читатели, которые скачивают бесплатные книги, понимают, что не обворовывают их создателей, а помогают им. И для людей это важно», - подчеркнул он.
Отмечается, что средства на программу собирались с помощью краудфандинговой платформы planeta.ru, а также при поддержке Российской государственной библиотеки, Фонда президентских грантов, Российской академии наук и компании «Яндекс».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
13,0 млн+172 тыс. / сут.
Умерли
336 тыс.+609 / сут.
Выздоровели
10,6 млн+55 683 / сут.
- Meta планирует закрыть в Европе Facebook и Instagram
- СМИ: у замглавы Минпросвещения Раковой обнаружили туристический бизнес в Греции
- СМИ: Для детей эффективность вакцины Pfizer составляет менее 60%
- Лукашенко объяснил, когда признает Крым
- В Киеве опровергли информацию о присутствии иностранных наемников в Донбассе
- «Катастрофа»: Биатлонистка Нигматуллина 10 раз промахнулась в гонке на Олимпиаде
- Фигурное катание предложили убрать из программы ОИ из-за доминирования России
- В Кремле хотят разобраться с увольнением педагога из-за стихов Хармса
- СМИ: в Ливии нашли крупную партию гашиша с изображением Путина
- КХЛ объявила о досрочном завершении регулярного чемпионата и старте плей-офф
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru