Режиссер Мартин Скорсезе решил отложил съемки двух проектов

Обладатель премии «Оскар», американский кинорежиссер Мартин Скорсезе решил взять паузу в съемке новых проектов, сообщает Variety.

Скорсезе назвал Ди Каприо одним из величайших актеров в истории

По данным издания, режиссер отложил съемку фильма про Иисуса Христа и Фрэнка Синатру.

Сам Скорсезе рассказал, что на создание картины «Жизнь Иисуса» его вдохновила встреча в Ватикане с папой римским Франциском. Сценарий ленты уже полностью готов. Съемкам фильма о Фрэнке Синатре помешал запрет дочери музыканта. Главные роли в картине должны были исполнить Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс.

Ранее Мартина Скорсезе наградили почетным «Золотым медведем» на Берлинале, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АктерыФильмСъемкиРежиссер

Горячие новости

Все новости

партнеры