Режиссер Мартин Скорсезе решил отложил съемки двух проектов
Обладатель премии «Оскар», американский кинорежиссер Мартин Скорсезе решил взять паузу в съемке новых проектов, сообщает Variety.
По данным издания, режиссер отложил съемку фильма про Иисуса Христа и Фрэнка Синатру.
Сам Скорсезе рассказал, что на создание картины «Жизнь Иисуса» его вдохновила встреча в Ватикане с папой римским Франциском. Сценарий ленты уже полностью готов. Съемкам фильма о Фрэнке Синатре помешал запрет дочери музыканта. Главные роли в картине должны были исполнить Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс.
Ранее Мартина Скорсезе наградили почетным «Золотым медведем» на Берлинале, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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