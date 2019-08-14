Режиссер Глеб Панфилов опроверг информацию о своей госпитализации

85-летний российский режиссер Глеб Панфилов заявил, что информация о его госпитализации не является достоверной. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на самого режиссера.

Панфилов сообщил агентству, что у него состоялся не более чем плановый осмотр в больнице.

Ранее ряд СМИ сообщили о госпитализации режиссера с подозрением на инфаркт.

Панфилов снял такие известные фильмы как "Начало" (1970), "Васса" (1982), "Мать" (1982) и другие. Режиссер женат на актрисе Инне Чуриковой.

