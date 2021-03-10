Победителей фотоконкурса News Photo Awards. Overcoming COVID объявят онлайн
Церемония объявления победителей международного профессионального фотоконкурса News Photo Awards. Overcoming COVID пройдет в онлайн-формате.
Мероприятие состоится 11 марта в офисе информационного агентства ТАСС. В нем примет участие пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, а также представители ведущих мировых СМИ. Предусмотрена онлайн-трансляция церемонии на сайте ТАСС на странице анонса, а также в группе Пресс-центра агентства в Facebook.
Отмечается, что подведение итогов конкурса пройдет в годовщину объявления Всемирной организацией здравоохранения пандемии коронавируса. Награды будут вручены в трех категориях: обладатель Гран-при получит $10 тыс., лауреаты в номинациях «Одиночная фотография» и «Серия фотографий» – по $3 тыс.
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