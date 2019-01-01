Печкин из «Простоквашино» подобреет
Новая серия мультфильма «Простоквашино» размещена на официальном YouTube-канале «Союзмультфильм» в пятницу, 3 мая, сообщила пресс-служба киностудии. Лауреат Суздальского анимационного фестиваля Софья Кравцова стала режиссером новой части мультсериала.
В эпизоде под названием «Доброе молоко» почтальон Печкин меняет свои привычки – становится позитивным, стараясь ради выполнения поручения руководства. Дядя Федор, его мама Вера Павловна и Шарик пытаются вылечить Таму-Таму, а Матроскин – поднять упавшие продажи молока со своей фермы.
Напомним, выпуск новых серий «Простоквашино» студия «Союзмультфильм» начала в 2018 году. В озвучке героев участвуют Антон Табаков (Кот Матроскин), музыкант Гарик Сукачёв (Шарик), актер Иван Охлобыстин (почтальон Печкин), актриса и телеведущая Юлия Меньшова (Вера Павловна), а также юный актер Алексей Онежен (Дядя Фёдор).
Ранее лидер группы «Ноль» Федор Чистяков в интервью НСН рассказал о работе над музыкой для новых серий мультфильма «Простоквашино».
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