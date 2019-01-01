Печкин из «Простоквашино» подобреет

Напомним, выпуск новых серий «Простоквашино» студия «Союзмультфильм» начала в 2018 году. В озвучке героев участвуют Антон Табаков (Кот Матроскин), музыкант Гарик Сукачёв (Шарик), актер Иван Охлобыстин (почтальон Печкин), актриса и телеведущая Юлия Меньшова (Вера Павловна), а также юный актер Алексей Онежен (Дядя Фёдор).

Ранее лидер группы «Ноль» Федор Чистяков в интервью НСН рассказал о работе над музыкой для новых серий мультфильма «Простоквашино».

