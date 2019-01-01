Новым агентом «007» станет темнокожая актриса

В 25-ом фильме об агенте «007» сыграет темнокожая актриса Лашана Линч. Об этом сообщает Daily Mail. Сообщается, что в новой части бондианы останется то, что обычно ждут зрители картины, однако помимо этого в современном «Бонде» появится то, что понравится и молодому зрителю тоже.