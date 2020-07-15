Наталья Сергунина рассказала о новом проекте для представителей туротрасли

Новый проект «Привет, Москва!» разработал столичный комитет по туризму для представителей туристической индустрии. Он представляет собой интерактивную карту города, на которой собраны достопримечательности и интересные локации всех 12 округов Москвы. Среди них - исторические объекты, культурные, досуговые, гастрономические пространства, рассказала заместитель мэра города Наталья Сергунина.

По её словам, проект призван раскрыть весь потенциал столицы: туристические компании смогут подготовить новые уникальные маршруты, не ограничиваясь центральными районами.

На тематическом портале собрана подробная информация о музеях, театрах, туристической инфраструктуре, креативных пространствах и арт-кластерах, популярных фуд-моллах и городских рынках.

Чтобы изучить карту, профессионалам турбизнеса из Москвы и других регионов нужно зарегистрироваться в проекте.

