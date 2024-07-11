Музей Победы в Москве проведет бесплатные экскурсии по мемориальному комплексу
Музей Победы в Москве организует для москвичей и гостей столицы 13 и 14 июня бесплатные пешеходные и автобусные экскурсии по мемориальному комплексу на Поклонной горе. Посетить их могут все желающие в рамках программы семейного отдыха «Парк Победы. Главный патриотический».
Экскурсоводы расскажут, почему Монумент Победы на площади перед музеем имеет высоту 1418 метров и что находится внутри. Участники увидят стелы, посвященные всем фронтам и флотам Великой Отечественной войны, монумент «В борьбе против фашизма мы были вместе», который по замыслу должен был стать точной копией монумента, стоявшего в Кутаиси, и другие памятники. Также посетители увидят мемориальные храмы трех конфессий, часовню в память об испанских добровольцах и многое другое.
Пешие программы стартуют каждые 15 минут в трех точках: от главного здания Музея Победы, кинотеатра «Поклонка» и метро «Парк Победы». Расписание и маршрут автобусных экскурсий можно изучить на странице проекта «Парк Победы. Главный патриотический».
Кроме того, около Музея Победы будут работать более 70 интерактивных площадок с элементами исторической реконструкции. Организаторы подготовили многочисленные мастер-классы, спортивные турниры, творческие состязания и концерты.
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