Мультимедийная выставка «Жизнь с вирусами» открылась в «Россия – Моя история» в Санкт-Петербурге

Проект разработан Политехническим музеем при поддержке «Национальной иммунобиологической компании» Госкорпорации Ростех на базе цифровой инфраструктуры "Россия-Моя история» и охватит 22 региона присутствия Ассоциации исторических парков. Выставка рассказывает о вирусах и эпидемиях в разные периоды эволюции человечества, способах борьбы с ними и о том, какой след они оставили в культуре, в том числе современной. Разделы выставки посвящены темам человеческого иммунитета, вакцинации, а также пандемии нашего времени – первой в эпоху социальных сетей и массовой коммуникации.

Значительная часть экспозиции, созданная в рамках партнерства, посвящена пандемии, в том числе, COVID-19 и тому, как человечество научилось противостоять угрозе. «Жизнь с вирусами» призвана доступно рассказать об истории изучения вирусов, причинах и последствиях эпидемий, ученых, способах борьбы с патогенами. В подготовке контента экспозиции принимали участие ведущие российские специалисты в сфере вирусологии, эпидемиологии и социологии.

«Мы искренне верим, что выставка поможет развенчать бытующие мифы о вирусах, список которых значительно пополнился за последние 2 года. Благодаря тому, что экспозиция базируется на научных практических материалах, она становится хорошим инструментом просвещения в области здравоохранения. «Жизнь с вирусами» дает такой контент об истории предмета, который еще не представлен в экспозициях «Россия-Моя история» и может стать отличным факультативным дополнением к истории великих людей России и мира» - Есин Иван Владимирович Глава Ассоциации исторических парков.

Напомним, что в 2022 году «Жизнь с вирусами» пройдет в Казани, Волгограде, Махачкале, Перми, Ростове-на-Дону, Сургуте, Уфе, Якутске, Краснодаре, Владивостоке, Новосибирске, Екатеринбурге, Самаре, Омске, Нижнем Новгороде, Ставрополе, Пятигорске, Тюмени, Южно-Сахалинске, Саратове и Твери.

В Санкт-Петербурге выставка продлится до 25 сентября и будет бесплатно доступна для посещения.

