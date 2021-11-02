«Минкультурная» неожиданность: В ведомстве узнали об уходе худрука МХАТ Боякова из СМИ
Увольнение с должности художественного руководителя МХАТа имени Горького Эдуарда Боякова оказалось неожиданным для Министерства культуры. В пресс-службе ведомства утверждают, что узнали об этом из средств массовой информации.
Там подчеркнули, что, согласно Уставу директор театра должен согласовать с учредителем кандидатуру нового худрука. Затем она будет предложена для обсуждения профессиональному сообществу.
Худрук МХАТа Бояков объявил об уходе накануне в своём Facebook-аккаунте. Он рассказал, что новый генеральный директор театра Владимир Кехман буквально вечером предложил ему написать заявление, несмотря на пятилетний контракт, который ещё не истёк.
Минкультуры 27 октября объявило, что новым директором МХАТ им. Горького назначен Владимир Кехман, по совместительству худрук Михайловского театра.
Причиной невозможности работать вместе директор, по словам Боякова, назвал непростые отношения худрука с президентом театра Татьяной Дорониной. По словам Боякова, он не собирается «устраивать оппозицию или фронду», если руководство не желает с ним работать.
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