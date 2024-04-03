Мелодрама «Идеальная зависимость» выйдет в российский прокат в мае

В центре сюжета - любовный треугольник. История начинается с того, что главная героиня Сиенна неожиданно узнает, что, тренирующийся у нее, действующий чемпион ММА, её парень изменил ей. Она решает отомстить, начав тренировать его основного конкурента.

Для реалистичного изображение боёв на экране, многим актёрам пришлось очень много тренироваться до и во время съёмок картины.

В главных ролях снялись Киана Мадейра, Мэттью Нозка и Росс Батлер.

Ранее стало известно, что фильм о балерине «Джойка» выйдет в российский прокат в апреле, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

