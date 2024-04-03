Мелодрама «Идеальная зависимость» выйдет в российский прокат в мае
В российский прокат 1 мая выйдет фильм «Идеальная зависимость», снятый по роману Клаудии Тан, сообщили в кинопрокатной компании Russian World Vision.
В центре сюжета - любовный треугольник. История начинается с того, что главная героиня Сиенна неожиданно узнает, что, тренирующийся у нее, действующий чемпион ММА, её парень изменил ей. Она решает отомстить, начав тренировать его основного конкурента.
Для реалистичного изображение боёв на экране, многим актёрам пришлось очень много тренироваться до и во время съёмок картины.
В главных ролях снялись Киана Мадейра, Мэттью Нозка и Росс Батлер.
Ранее стало известно, что фильм о балерине «Джойка» выйдет в российский прокат в апреле, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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