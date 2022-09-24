Лидеру рок-группы «Воскресение» Романову исполнилось 70 лет
Фронтмен рок-группы «Воскресение» Алексей Романов отмечает 70-летний юбилей. В интервью «Известиям» он признался, что спокойно относится к своему возрасту.
«Это все несерьезно. Ну семьдесят, потом будет восемьдесят — посмотрим, что будет. У меня есть видео, восемьдесят лет Джону Мэйоллу, легенде блюза, а он — с голым торсом. И — никакого пафоса», - сказал Романов.
Он также рассказал, что не гонится за количеством выпущенных пластинок, хотя поклонники группы часто на это сетуют.
«Материала мало. Я не могу сочинять по две пластинки в год. У меня за два года, дай Бог, две песни соорудятся, а то и нет. И я не думаю, что я кому-то должен. У меня нет контракта, и поэтому я – самый счастливый человек на свете», - отметил Романов.
Рок-музыкант сейчас занят подготовкой к юбилейному концерту, который состоится в Москве 28 сентября.
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