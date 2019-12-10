Лауреатом премии «Большая книга» стала биография писателя Ерофеева

Национальная литературная премия "Большая книга" была вручена писателям Олегу Лекманову, Михаилу Свердлову и Илье Симановскому за книгу "Венедикт Ерофеев: посторонний", первую биографию известного русского писателя. Об этом сообщает Интерфакс.

Венедикт Ерофеев - автор знаменитого романа "Москва-Петушки", в аннотации премии отмечена малая изученность этого писателя. Авторы биографии создали портрет Ерофеева, проанализировав множество документов и исторических свидетельств. Во вручении премии были задействованы советник президента по культуре Владимир Толстой и председатель жюри Дмитрий Бак. Кроме того, второй и третьей премии были удостоены Григорий Служитель и его роман "Дни Савелия", а также Гузель Яхина за роман "Дети мои".

Премия "Большая книга" учреждена в 2005 году. Ее фонд составляет 5,5 млн рублей, лучших авторов традиционно определяет профессиональное жюри, включающее писателей, публицистов, общественных деятелей и бизнесменов.

