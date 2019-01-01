Кустурица объявил о предстоящем турне своей группы по России
Кинорежиссер Эмир Кустурица заявил о том, что его музыкальная группа The no smoking orchestra отправится в турне по России, а также презентовал книгу о музыкантах. Анонс был сделан на международном кинофестивале «Герой и Время», который проходит в Железноводске.
«Концерты будут от Бреста до Камчатки, 1 ноября начинается турне, оно кончится в Бресте. Эта группа, мы играем музыку 20 лет, сейчас мы сделали второй альбом, каждый 10 лет мы делаем альбом», - заявил Кустурица.
Также кинорежиссер рассказал журналистам о планах снять фильм о Чингисхане по произведению Чингиза Айтматова.
Напомним, международный кинофестиваль «Герой и время» проходит в России впервые в городах агломерации Кавказские Минеральные воды. Он продлится с 25 мая по 2 июня 2019 года, отмечают РИА Новости.
Ранее кинорежиссер, российский актёр театра и кино Георгий Дронов в эфире НСН поспорил с Кустурицей по поводу нежелания зрителей ходить в кинотеатры.
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