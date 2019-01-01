Кустурица объявил о предстоящем турне своей группы по России

Кинорежиссер Эмир Кустурица заявил о том, что его музыкальная группа The no smoking orchestra отправится в турне по России, а также презентовал книгу о музыкантах. Анонс был сделан на международном кинофестивале «Герой и Время», который проходит в Железноводске.

«Концерты будут от Бреста до Камчатки, 1 ноября начинается турне, оно кончится в Бресте. Эта группа, мы играем музыку 20 лет, сейчас мы сделали второй альбом, каждый 10 лет мы делаем альбом», - заявил Кустурица.