Худрук «Табакерки» Машков стал единственным кандидатом на пост главы СТД
Художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков стал единственным кандидатом на пост председателя Союза театральных деятелей России. Все остальные претенденты сняли свои кандидатуры на внеочередном съезде СТД, сообщает ТАСС.
Народный артист РСФСР Александр Калягин, который уходил с должности руководителя СТД, предложил кандидатуру Александра Лазарева – младшего. По словам Калягина, его ученик проявляет «недюжинные способности» в кинорежиссуре и обладает человеческим достоинством.
Однако Лазарев объявил о самоотводе, поскольку ему поступило предложение стать главным режиссером. При этом он не стал раскрывать, в какой театр его приглашают. Также заявили самоотвод директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок и на днях назначенный генеральным директором Большого театра, худрук Мариинки Валерий Гергиев.
Как заявила Telegram-каналу «Радиоточка НСН» театральный критик Ольга Галахова, Гергиев - волевой руководитель, который не признает авторитетов в труппе.
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