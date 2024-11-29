Группа «Ленинград» выпустила альбом «Синяя богиня»
Группа «Ленинград» выпустила новый альбом «Синяя богиня». Работа доступна на музыкальных стриминговых сервисах.
В новую пластинку коллектива вошли 13 композиций. Один из треков — «Лучше не будем» — группа записала с певицей Люсей Чеботиной.
Ранее лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров подтвердил, что новый альбом коллектива увидит свет 29 ноября, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». По словам музыканта, идея создания новой пластинки появилась во время совместной работы с певицей и блогером Инстасамкой (Дарьей Зотеевой).
В начале ноября «Ленинград» и Инстасамка выпустили совместный альбом «Бумеры и зумеры», напоминает Ura.ru.
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