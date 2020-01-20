Главную партию оперы «Любовный Напиток» в «Зарядье» исполнит Петр Налич

20 января 202012:30

Зал «Зарядье» представит 26 февраля зрителям оперу Доницетти «Любовный напиток». Главную партию в спектакле исполнит известный певец и композитор Петр Налич.

«Три года назад я пел Германа в Московском Оперном Доме в иммерсивном оперном спектакле "Пиковая дама". Там меня увидел и услышал режиссер нашего спектакля "Любовный напиток" Константин Камынин и предложил мне петь главную партию», – сказал Налич.

Известный автор и исполнитель композиций на стыке жанров: поп, рок и фолк, перевоплотится в простодушного Неморино, который, надеясь на силу элексира любви, тайно влюблен в красавицу Адину. Напиток же оказывается обычным вином.

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«Наш "Любовный напиток" – это подлинные чувства и эмоции, обостренные в сложности человеческих взаимоотношений. Это лирическая комедия, разворачивающаяся до глубины оперы-драмы», – уточняет режиссер постановки Константин Камынин.

В опере также сыграют артисты театра Conlucia и оркестр Камерной сцены имени Б.А. Покровского (дирижер – Алексей Верещагин).

Ранее НСН сообщала, что испанский виртуоз Хавьер Боне – лауреат международных конкурсов, солист, участник камерных ансамблей, замечательный педагог и неутомимый исследователь - даст единственный концерт 2 февраля в зале "Зарядье".




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