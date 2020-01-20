Главную партию оперы «Любовный Напиток» в «Зарядье» исполнит Петр Налич

Зал «Зарядье» представит 26 февраля зрителям оперу Доницетти «Любовный напиток». Главную партию в спектакле исполнит известный певец и композитор Петр Налич.

«Три года назад я пел Германа в Московском Оперном Доме в иммерсивном оперном спектакле "Пиковая дама". Там меня увидел и услышал режиссер нашего спектакля "Любовный напиток" Константин Камынин и предложил мне петь главную партию», – сказал Налич.

Известный автор и исполнитель композиций на стыке жанров: поп, рок и фолк, перевоплотится в простодушного Неморино, который, надеясь на силу элексира любви, тайно влюблен в красавицу Адину. Напиток же оказывается обычным вином.