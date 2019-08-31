Фестиваль «PRO лето» на ВДНХ уже посетили около 90 тыс человек

В эти минуты на ВДНХ продолжается большой концерт последнего летнего фестиваля «PRO лето». Площадки фестиваля посетили уже около 90 тысяч человек. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Концерт продлится до 23:00. На сцене выступают El’man, «Руки вверх!», Миа, «Дискотека Авария», Andreo, Егор Крид, Ramil’, Мот, Slame, Клава Кока, Анастасия Кожевникова, Ternovoy, T-Killah и Alexeev. Артистов, которые принимают участие в концерте, выбрали сами москвичи на портале «Активный гражданин».

Ещё одной площадкой фестиваля стал концерт на проспекте Академика Сахарова. В нём приняли участие Sabi Miss, Джейсон Деруло, «Дискотека Авария», Ольга Бузова, Elvira T, Тима Белорусских, Мот и Тима Белорусских.



Всего фестиваль проходил на 22 площадках в Москве. Также участвовали 24 площадки «Цветочного джема». Вход везде был свободным.



