Фестиваль-марафон «Песни России» пройдет в 30 городах с 6 июня по 9 июля

Всероссийский фестиваль-марафон «Песни России» целый месяц будет проходить в Тверской, Ярославской и Псковской областях. Его художественным руководителем выступит Народная артистка России Надежда Бабкина, передает ТАСС.

Директор проекта Сергей Рябов объявил сегодня даты фестиваля - с 6 июня по 9 июля. Учредителем песенного марафона выступил благотворительный фонд «Народная певческая культура», организационную и материальную поддержку оказывает министерство культуры.

Среди участников марафона заявлены сама Бабкина с Московским государственным ансамблем «Русская песня», ансамбль «Славяне», балет «Живая планета», фолк - рок группы «После 11» и «Россияне», другие коллективы. В рамках марафона Бабкина со своим ансамблем организуют мастер-классы.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», концерты будут проводиться на открытых площадках 30 российских городов. Вход для зрителей свободный. Это уже 18 песенный фестиваль-марафон.

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Фото: песни-россии.рф
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