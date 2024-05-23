Фестиваль-марафон «Песни России» пройдет в 30 городах с 6 июня по 9 июля
Всероссийский фестиваль-марафон «Песни России» целый месяц будет проходить в Тверской, Ярославской и Псковской областях. Его художественным руководителем выступит Народная артистка России Надежда Бабкина, передает ТАСС.
Директор проекта Сергей Рябов объявил сегодня даты фестиваля - с 6 июня по 9 июля. Учредителем песенного марафона выступил благотворительный фонд «Народная певческая культура», организационную и материальную поддержку оказывает министерство культуры.
Среди участников марафона заявлены сама Бабкина с Московским государственным ансамблем «Русская песня», ансамбль «Славяне», балет «Живая планета», фолк - рок группы «После 11» и «Россияне», другие коллективы. В рамках марафона Бабкина со своим ансамблем организуют мастер-классы.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», концерты будут проводиться на открытых площадках 30 российских городов. Вход для зрителей свободный. Это уже 18 песенный фестиваль-марафон.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru