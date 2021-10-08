«Евровидение - 2022» пройдет в Турине, подтвердил организатор

Международный песенный конкурс «Евровидение» в 2022 году будет проведён в итальянском Турине. Об этом официально объявила пресс-служба организатора смотра. Там уточнили, что город выиграл отбор за право провести 66 «Евровидение» у 16 других предложений.

Италия примет «Евровидение» после победы группы Maneskin из этой страны с песней Zitti e Buoni в мае текущего года на конкурсе в Роттердаме. Сначала желание провести мероприятия выразили 17 городов с Апеннин, однако заявки подали только 11. По итогам инспекций представители Европейского вещательного союза и RAI исключили кандидатуры шести городов, включая столицу Рим.

«Евровидение» было создано на принципах итальянского конкурса эстрадной песни в Сан-Ремо, организатором которого выступает общественная телерадиокомпания RAI.

