Еврейский музей и центр толерантности открывает новую инсталляцию
В основной экспозиции Еврейского музея и центра толерантности откроется новая инсталляция, которая станет частью рассказа о периоде истории евреев в России до Первой мировой войны.
Инсталляция посвящена причинам переезда евреев в крупные города и за границу. Ее архитектурным и смысловым центром станет вагон третьего класса конца XIX века. Посетители смогут пройти внутрь и посмотреть фильм «Мемуары еврейских миграций». На экране оживут воспоминания тех, кто лично пережил опыт миграции: писателя Аркадия Ковнера, историка Семена Дубнова, политических и общественных деятелей Владимира Жаботинского, Эммы Гольдман и Голды Меир, мемуаристов Полины Венгеровой и Ехезкеля Котика, журналиста Липмана Кокотова.
Внутри вагона установлена печь, имитирующая горение мерцанием света и теплом. Едва уловимая вибрация пола и приглушенные звуки движения позволяют посетителям на время стать не зрителями, а пассажирами и отправиться в неизвестность. Все это поможет проникнуться духом времени.
«Для нас важно, чтобы посетитель не только получал знания, но и мог почувствовать исторический контекст», отметил генеральный директор Еврейского музея и центра толерантности, президент Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода.
Новая инсталляция будет доступна посетителям музея с 28 мая. В общей сложности постоянная экспозиция включает 13 тематических пространств. Каждое из них соответствует конкретному периоду мировой и российской истории.
